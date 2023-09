Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Si è conclusa così oggi l’udienza preliminare a Campobasso a carica dell’ex presidente della Regione Molise Donato Toma e dei componenti della Giunta regionale in carica tra il 2020 e il 2021: Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Quintino Pallante, Vincenzo Niro, Filomena Calenda, Michele Marone e per l’ex consigliere regionale Nico Romagnuolo. L’accusa era quella di abuso d’ufficio. I fatti finiti nel mirino della magistratura ruotavano attorno all’incarico di commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Secondo la procura la nomina di Romagnuolo era avvenuta violando la legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico per il mancato rispetto del periodo di due anni che deve intercorrere tra la cessazione di una carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale e il conferimento di un incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale: Romagnuolo era stato consigliere regionale supplente tra il 2018 e il 2020. Il giudice dell’udienza preliminare invece oggi ha fatto cadere tutte le accuse stabilendo che la giunta aveva agito correttamente e la nomina era avvenuta rispettando la legge.