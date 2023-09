Il corso di Epd (Esercizio per la prevenzione della demenza ndr) rappresenta un punto di riferimento importante nel ventaglio di opportunità al Cus Molise. Il corso, tenuto da Gianmarco Caraccio e riservato a persone della terza età, è in rampa di lancio e promette grandi riscontri numerici e di qualità. L’attività fisica che si svolge è utile a prevenire o ritardare il più possibile, l’insorgere della demenza senile che può presentarsi. Un’ora di allenamento che si svolge a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi, porta senza dubbio benefici alla salute. E’ stato riscontrato nel corso degli anni, grazie al lavoro svolto in sinergia tra Cus Molise e Unimol che, l’attività fisica svolta con costanza e con grande attenzione, porta a risultati straordinari per quanto concerne l’insorgere di problematiche legate alla salute su queste persone. “Ripartiamo con grande entusiasmo pronti a proseguire sulla strada tracciata lo scorso anno – argomenta Gianmarco Caraccio alla vigilia della nuova stagione – consapevoli di quanto l’attività fisica sia importante e preziosa per tutti e in particolare per le persone della terza età. Quello dell’Epd è un corso che ha avuto sempre riscontri estremamente positivi sotto tutti i punti di vista. Oltre all’aspetto prettamente tecnico, è molto importante poter trascorrere del tempo insieme e confrontarsi su ogni aspetto. Lavorare in gruppo facilita il raggiungimento di risultati importanti a medio e lungo termine. Personalmente sono molto contento di quello che abbiamo fatto lo scorso anno e mi auguro che anche la nuova stagione possa fornire risposte importanti sotto ogni aspetto. Grazie al Cus Molise avremo l’opportunità di lavorare in spazi ampi e con il massimo confort possibile. Questo faciliterà il compito di tutti e renderà più semplice il raggiungimento di risultati importanti”.