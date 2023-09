Ufficiali i calendari di serie D, sicuramente un record negativo mai registrato con la diramazione appena sei giorni prima dell’avvio del campionato, la Lnd come tutto il mondo del calcio nazionale dovrebbero riflettere su queste tempistiche diventate una stucchevole realtà. Serve un cambiamento radicale, a partire dalle iscrizioni, per passare ai tempi della Giustizia sportiva e poi ordinaria, oggettivamente questi ritardi sono ormai una prassi da diverse stagioni a questa parte. Detto questo è tempo di far partire il torneo di quarta serie al via domenica con calcio d’inizio alle 15.00. Orario che sarà in vigore sino all’ultima domenica di ottobre, precisamente il giorno 29, quando le gare inizieranno alle 14.30, sino ai primi di aprile. Trentaquattro giornate nel girone F, per decretare la scalata al torneo di Lega Pro. Un obiettivo dichiarato che vede un ampio lotto di pretendenti come L’Aquila, Chieti, Sanbendettese e il Campobasso, senza dimenticare possibili outsider come lo scorso anno la Vigor Senigallia, partita per un torneo tranquillo e arrivata a soli tre punti dalla serie C. Un girone difficile, che nasconde insidie inaspettate contro squadre con 100 tifosi al seguito ma capaci di giocare al calcio e proporre un gioco tatticamente rigoroso e qualitativamente di buon livello. Importante partire con il piede giusto, in particolare per chi, come il Campobasso, cerca il salto di categoria. Per i lupi avvio in casa contro il Monterotondo, a seguire due trasferta prima il semi-derby contro il Matese, poi in casa dell’Ascoli, prima del big match a Selvapiana contro L’Aquila. Campobasso apparso in forma campionato, nelle due gare di coppa, con una rosa che ha visto l’integrazione di due ragazzi classe 2004 precisamente Vitale, difensore, e Tarcinale centrocampista, per una rivisitazione operata nel pacchetto under che ha previsto anche l’uscita di Pirozzi, approdato, in prestito, alla primavera del Crotone. In prova il giovane Huliodov, fuoriquota di nazionalità ucraina.

Calendario positivo sulla carta per il Termoli, prima la trasferta sicuramente ostica a Senigallia, poi tre gare abbordabili con Ascoli al Cannarsa, Tivoli e Roma City nuovamente in riva all’Adriatico. Calendario discreto anche per il Vastogirardi che esordirà domenica a Fano, prima di affrontare al Di Tella il Sora, in seguito trasferta a Fossombrone, sul sintetico in provincia di Pesaro Urbino, e nuovamente in altissimo Molise contro l’Avezzano. Subito big match per l’Fc Matese che esordirà allo stadio Gran Sasso contro L’Aquila, a seguire il derby contro il Campobasso alla prima uscita a Piedimonte Matese.