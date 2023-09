Share on Twitter

Sembrava cosa fatta, invece slitta al momento sine die la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale. Al vertice dell’Asrem la Giunta guidata dal presidente Roberti ha nominato un nuovo commissario: si tratta di Alberto Manfredi Selvaggi, attualmente Direttore dell’ARPA MOLISE, l’azienda regionale deputata ai controlli ambientali. Ruolo che l’interessato continuerà a ricoprire.

Alberto Manfredi Selvaggi sostituisce la dimissionaria Evelina Gollo che da oggi ha assunto il ruolo di direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Sarda.

Si tratta di un commissariamento ponte – come dice al telefono lo stesso Manfredi Selvaggi – necessario a coprire l’arco temporale necessario alla scelta del nuovo Direttore generale.

E’ proprio su questo, adesso, che la punteggiatura si ferma al punto interrogativo. Quali i tempi per la nomina? Manfredi Selvaggi risponde che ne è totalmente all’oscuro. L’unica cosa certa – dice – è che il mio sarà un ruolo temporaneo e che quindi vincolato ad una gestione ordinaria dell’Azienda. Per me è un onore la scelta fatta dalla regione – prosegue – tuttavia sono ben consapevole del mio compito: traghettare l’Azienda Sanitaria sino alla nomina del nuovo Direttore generale.

Sono vacanti i ruoli di direttore sanitario e amministrativo – prosegue Manfredi Selvaggi – per i quali sono già state avviate le procedure di selezione, posizioni che al momento verranno ricoperte da dirigenti interni all’Asrem.

Roberti prende quindi tempo. La nomina del vertice aziendale all’Asrem è una cosa delicatissima, visto lo stato in cui versa la Sanità molisana, è quindi necessaria una maggiore ponderazione della scelta da effettuare.

Roberti ha a disposizione tredici nomi ma, da quanto è possibile ricostruire, la scelta dovrebbe limitarsi ad una terna di nomi: si tratta di Gianluca Capochiani, attualmente direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, di Francesco Marchitelli, Commissario straordinario della Asl Roma 6, e di Flavio Sensi, Direttore generale della Asl 1 – Sassari.