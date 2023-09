Poco dopo le nove in Contrada Defensa, al bivio tra la statale e lo svincolo per San Polo Matese, a causa di quella che sembra la manovra errata di un’autovettura (una Skoda Octavia), si è verificato un incidente con un motociclista che viaggiava in direzione Boiano a bordo di una Suzuki. Quest’ultimo viaggiava insieme ad altre tre moto. L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri di Bojano al comando del Capitano Edgar Pica, e i Vigli del Fuoco.