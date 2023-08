Nelle ultime settimane si è intensificata l’azione dei Carabinieri della Stazione di Carpinone finalizzata a prevenire ogni forma di degrado, oltre che a tutelare l’ambiente ed il paesaggio. Sabato scorso, nella zona industriale di Sessano del Molise, a ridosso del depuratore, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio ed in seguito ad una segnalazione, i Militari dell’Arma hanno rinvenuto svariati mobili ed oggetti domestici abbandonati poco prima da ignoti.

Nonostante le precauzioni utilizzate, ossia l’abbandono dei rifiuti in una zona isolata e l’assenza di qualsivoglia testimone, l’autore non aveva fatto i conti con la tenacia dei Carabinieri che, dopo un’attenta ispezione dei rifiuti, riuscivano a raccogliere una serie di elementi che li conducevano al proprietario del materiale rinvenuto.

Nel giro di poche ore il personale dell’Arma, grazie alle indagini condotte con metodi tradizionali, oltre a ricostruire l’accaduto, riusciva ad individuare il presunto responsabile, uno “svuota cantine”. Quest’ultimo, infatti, nella stessa mattinata, aveva ritirato il materiale presso l’abitazione di un ignaro cittadino per il successivo smaltimento, ma in realtà l’aveva successivamente abbandonato nel luogo indicato.

Il presunto autore dell’illecito, al termine degli accertamenti, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed abbandono di rifiuti”.