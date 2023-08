Ultima settimana di riposo per Cln Cus Molise e Sporting Campobasso in vista della prossima stagione. Le due società, dopo i preparativi al nuovo torneo, sono pronte per dare ufficialmente il via ad una nuova annata di futsal. Da lunedì start alla preparazione atletica per il Cus Molise, poco più di un mese prima del via al campionato di A2 elitè che partirà sabato 30 settembre. La società cussina ha organizzato tutto nel dettaglio, a partire dalle amichevoli che vedranno i ragazzi di Sanginario impegnati in tre occasioni contro avversari di assoluto livello. Il nuovissimo torneo di A2 elitè, secondo gli addetti ai lavori, sarà livellato verso l’alto. Servirà un Cus Molise già pronto sin dalle prime battute di campionato, per questo motivo lo staff ha deciso di organizzare amichevoli di lusso. Prima il 9 settembre contro il Manfredonia, a seguire il 16 settembre contro la corazzata Napoli Futsal, protagonista assoluta del torneo di A1, infine il giorno 23 contro la Tombesi Ortona. Una marcia di avvicinamento che servirà per favorire l’inserimento dei nuovi arrivi e valutare, eventualmente, se intervenire sul calcio mercato. In merito all’orario di gioco dei match casalinghi dovrebbe esserci una piccola modifica, le gare al Palaunimol si giocheranno sempre di sabato con calcio d’inizio alle 17.30 e non più alle 16.00 come da tantissime stagioni ad oggi.

Test atletici la settima prossima, a seguire il via alla preparazione atletica anche per lo Sporting Campobasso. La società rossoblu avrà qualche giorno di tempo in più per prepararsi al torneo cadetto considerato che la prima giornata si giocherà sabato 14 ottobre. Anche la società guidata da mister Pietrunti ha messo a punto un tris di gare amichevoli nel mese di settembre, gli avversari saranno il Canosa, il Cus Foggia e la Polisportiva Bojano in un triangolare, e il Manfredonia. La stagione si preannuncia impegnativa, la società e lo staff tecnico hanno creduto fortemente nel gruppo che ha conquistato la serie B sul campo, una responsabilità e una sfida sono queste le parole chiave per il prossimo futuro dello Sporting Campobasso. In questi giorni si sta provvedendo anche all’allestimento della compagine juniores che parteciperà al campionato nazionale under 19, con i ragazzi nati dal 2005 al 2008