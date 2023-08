Share on Twitter

Per il reparto di Cardiologia del San Timoteo non c’è pace: nonostante l’entrata in servizio degli specialisti tramite la convenzione con l’ex Gemelli, nelle ultime ore è stato sospeso il servizio di Emodinamica a causa di un guasto dell’angiografo.

A renderlo noto è stato il primario Bruno Castaldi, che ha inviato la comunicazione alla direzione sanitaria dell’ospedale e alla centrale operativa del 118. Lo stop all’attività è fino a nuovo ordine: si è già al lavoro per riparare la preziosa apparecchiatura.