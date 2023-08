Sabato saranno nove le città italiane con bollino rosso per il caldo. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti, e Roma, secondo il bollettino giornaliero sui rischi connessi alle ondate di calore elaborato dal ministero della Salute per 27 città. Già oggi il bollino rosso è attribuito a Bolzano, Brescia e Firenze. A questo livello di allerta si aggiungono da domani, venerdì 18 agosto Bologna e Perugia, fino a raggiungere quota nove centri urbani in apertura del fine settimana, sabato 19. Le ondate di calore, precisa il ministero della Salute, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità.