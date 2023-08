E’ uno dei più grandi attori della storia del cinema. Robert De Niro compie 80 anni (il 17 agosto). Talento e metodo in lui hanno raggiunto il livello più alto. Un volto iconico nel quale i tratti italiani esplicati dal cognome sono evidenti. Il mitico Bob ha sangue molisano. I nonni emigrarono da Ferrazzano oltre un secolo fa. Come accadeva allora a Ellis Island, quel cognome fu storpiato da Di Niro a De Niro. Una carriera folgorante. Il sodalizio con i grandi: Scorsese, Coppola, Cimino, Bertolucci, Leone, De Palma. Film che hanno segnato epoche. Dal “Padrino” a “Taxi Driver”, “Il Cacciatore”, “Quei Bravi Ragazzi”. L’Oscar con il “Padrino Parte Seconda” e “Toro Scatenato” e la memorabile interpretazione di Noodles in “Cera una volta in America”.

Il meglio di sé, De Niro, lo ha dato nelle parti dell’italoamericano, lui cresciuto in pratica a Little Italy, in strada a New York.

Ma un grande come lui è tale anche nelle piccole parti L’Italia nel cuore. Ha anche la cittadinanza di Ferrazzano, è iscritto all’Aire. Per anni a lui è stata dedicata una rassegna cinematografica. “I miei nonni venivano dal molise e un giorno tornerò a salutarvi, a Ferrazzano” disse in un messaggio nel 2000.

Quando fu eletto Trump presidente negli Stati Uniti, provocatoriamente disse che si sarebbe ritirato proprio a Ferrazzano. Questa estate ha girato il bel paese, fermandosi in particolare a Napoli. Forse una capatina a Ferrazzano sarebbe stata gradita, considerato che da quella promessa di venire nella nostra regione di tempo ne è passato. Nel piccolo paese dei suoi nonni paterni, si racconta, ci sia stato mentre girava 900 di Bertolucci, negli anni ’70 del secolo scorso. La speranza è che possa tornare, visto che ha l’Italia nel cuore. Ad ogni modo (il 17 agosto) è il suo compleanno e allora, tanti auguri, Bob, dal Molise che hai impresso nel cognome.