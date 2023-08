Il caro carburanti sta condizionando e non poco le vacanze degli italiani. La corsa ai rincari sembra essere inarrestabile, raggiungendo livelli record. Un nuovo salasso, dunque, in pieno Ferragosto, con aumenti consistenti, anche se differenti da regione a regione. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, diffusi proprio alla vigilia del 15 agosto, il Molise è tra le regioni in cui i rincari sono stati più marcati, con la benzina verde al self che si è attestata ad un euro e 95 centesimi, piazzandosi tra i primi posti. La maglia nera alla Puglia, con 1 euro 97 centesimi, seguita dalla Provincia di Bolzano, Calabria, Liguria, Basilicata, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise, appunto. La benzina meno cara è in Veneto, con 1 euro e 92 centesimi al litro. I prezzi continuano dunque a salire, un rialzo che dura ininterrottamente dal primo agosto, giorno per altro in cui è entrato in vigore l’obbligo, per i distributori di carburante, di esporre il prezzo medio regionale. Una iniziativa che, secondo l’associazione del consumatori si è rivelata un vero e proprio fallimento, “Speravamo che, passato il weekend i prezzi di congelassero, invece proseguono la loro corsa non solo in autostrada ma anche nella gran parte delle regioni – è l’allarme lanciato da Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori – Se l’esposizione dei cartelli doveva servire a ridurre i prezzi o quantomeno mitigarne l’aumento, allora è stato un flop, visto che in alcune regioni, come il Molise, per il gasolio registra i dati peggiori, con un salto, in appena 4 giorni, di 4, 5 centesimi al litro e 2 euro e 25 per un rifornimento”, ha concluso Dona. Vacanze dunque contraddistinte dai rincari, che hanno interessato non solo i carburanti ma anche il carrello della spesa. E le conseguenze, fanno notare gli esperti, si faranno sentire sui bilanci delle famiglie italiane soprattutto nel prossimo autunno.