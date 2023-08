Ancora uno scontro tra auto e motociclo in pieno centro a Termoli. Incidente questa mattina tra via Oliviero e via Adriatica a Termoli. Un centauro è stato trasportato in ospedale dopo essere finito rovinosamente a terra. Non avrebbe però riportato ferite gravi.

Sul posto polizia municipale, operatori di 118 e Misericordia.