Servizi di controllo del territorio mirati per intensificare le misure di prevenzione e contrasto già in atto e prevenire potenziali fenomeni di microcriminalità, in particolare furti in abitazione durante la festività di Ferragosto.

Si è riunito in Prefettura a Campobasso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, alcuni sindaci della Provincia e i Vigili del Fuoco, per decidere le misure da mettere in campo per garantire la sicurezza della giornata di Ferragosto. Questo in previsione del traffico aumentato sulle strade, per lo spostamento di persone verso i luoghi delle tradizionali scampagnate o verso il mare e la montagna, tenendo anche in conto le tante sagre, concerti e spettacoli in giro per la regione che muovono sempre grossi flussi di persone. Il comitato ha ovviamente esaminato anche il punto della sicurezza di chi invece resta in città e anche dei possibili furti negli appartamenti, che durante le festività aumentano. Proprio in relazione ai recenti episodi registrati in alcuni comuni della provincia, si è tenuta una apposita riunione tecnica di coordinamento per fare con le Forze dell’Ordine il punto della situazione sui reati predatori, già costantemente monitorati. A tal proposito, è stata definita una strategia condivisa di interventi con un ulteriore potenziamento della vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine in particolare nelle ore serali. La riunione ha evidenziato anche l’importanza del Protocollo d’Intesa “Mille occhi sulle città”, che si serve anche dei dati della vigilanza privata per avere una visione ancora più globale su ciò che accade. Inoltre si è ribadito, ancora una volta, quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnalare immediatamente alle Forze di Polizia tutto quello che pare anomalo o sospetto.