Uil e Cgil hanno comunicato nei giorni scorsi la notizia della stabilizzazione in Molise Acque di 50 lavoratori. ”

“Circa 8 anni fa – ha commentato la Uil – il sindacato cominciò una battaglia al loro fianco. Erano assunti con contratti part-time, rinnovati a mesi alterni e per il resto c’era la NASPI. si avvò un percorso di rivendicazione nei confronti dell’azienda e si arrivò alla regolarizzazione dei contratti e dei rinnovi – ha spiegato il sindacato – alla selezione che ha permesso a molti di loro di entrare a lavorare in Azienda a tempo determinato, finalmente con una stabilità contrattuale e qualche prospettiva”.

Il 20 giugno 2020 Cgil e Uil insieme a Molise Acque e all’allora Assessore al Lavoro della Regione Molise, Michele Marone, firmarono un accordo che permetteva di trasformare a tempo determinato, all’interno dell’azienda, quel rapporto di lavoro di chi per anni ha prestato servizio con una agenzia interinale.

“L’accordo – ha sottolineato la Cgil – prevedeva la possibilità di esperire tutte le opzioni, normativamente possibili, per arrivare al contratto a tempo indeterminato.”

“A distanza di tempo per questi lavoratori è arrivato il meritato riconoscimento” ha rimarcato la Uil. “L’accordo fu contestato e osteggiato – ha aggiunto la Cgil – ma il tempo è galantuomo perché l’Azienda, nei mesi scorsi, ha bandito un concorso pubblico per assumere operatori con, fra i vari requisiti, le caratteristiche tecniche del personale oggetto dell’intesa. Dopo durissime prove selettive numerosi lavoratori, ormai ex tempi determinati, sono risultati vincitori di concorso. La prossima sfida è arrivare a trasformare questo personale attualmente part time in full time”

Sul tema è intervenuta anche la Cisl funzione Pubblica. “Siamo soddisfatti ma è utile ricordare – ha scritto in una nota che quei lavoratori, precari da circa 10 anni sempre a Molise Acque, sin dal 2020 avevano maturato il requisito di essere stabilizzati a tempo pieno e indeterminato in base alla legge e come Cisl – ha proseguito – all’epoca lottammo per ottenere tale stabilizzazione, ma l’azienda preferì fare un accordo aziendale non previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria, per assumerli per tre anni e ora gli ha fatto fare il concorso per il tempo indeterminato e sempre a 18 ore settimanali. Ci auguriamo – ha concluso il sindacato – che al più presto li porti a tempo pieno”.