La Divisione calcio a 5 dopo aver diramato gli organici dei campionati nazionali ha reso noti i calendari delle competizioni nazionali di futsal. Per il Cus Molise esordio assoluto in A2 elite in casa della Polisportiva Futura (Motta San Giovanni – Reggio Calabria), prima gara in casa il 14 ottobre contro il Canosa Calcio a 5. La stagione regolare si chiuderà il 27 aprile 2024 prima del via alla post season. L’obiettivo dei cussini, come rimarcato dallo stesso tecnico Sanginario all’indomani della creazione dei gironi, è quello di mantenere la categoria, possibilmente evitando code play out. Il livello medio del torneo dovrebbe essere livellato verso l’alto, d’altronde la A2 elitè nasce da una selezione maturata sul campo, delle migliori società che hanno partecipato al torneo di A2. In questo contesto il Cus Molise entra con pieni titoli. Una società seria, competente e che nel corso degli anni con i risultati ha scalato i gradini del calcio a 5 nazionale sino ad arrivare alla seconda serie. Il girone era abbastanza annunciato, la suddivisione tra nord e sud era nell’aria per agevolare le società negli spostamenti. Nel girone B sono tredici le squadre in competizione, i ragazzi di Sanginario viaggeranno con distanze lunghe in quattro occasioni, due volte in Sicilia, una in Calabria ed una in Emilia contro il Futsal Cesena, squadra più al Nord del girone. Per il resto due società della capitale, Lazio e Roma, cinque pugliesi ed una campana il Benevento.

Il campionato di serie B prenderà il via il 14 ottobre. Il torneo vedrà la prima partecipazione dello Sporting Campobasso, all’esordio assoluto in una competizione nazionale. Girone F per la squadra di mister Pietrunti, dodici società, composizione che vede la prevalenza di team campani, con l’aggiunta di due società abruzzesi Sulmona e Chieti e l’inserimento, a sorpresa, delle laziali Colleferro e Genzano. Un raggruppamento atteso nei pronostici della vigilia dalla società rossoblu. Trasferte insidiose, palazzetti “caldi” e un buon livello agonistico, queste le trappole stagionali che attendono lo Sporting, ricordiamo unica società a rappresentare il Molise in serie B dopo la rinuncia al campionato da parte dello Sporting Venafro. Per i campobassani esordio casalingo contro il Sulmona Calcio a 5, mentre la prima trasferta sarà in casa del Colleferro. In serie B la stagione regolare si chiuderà il 13 aprile, per i rossoblu l’obiettivo minimo è chiudere almeno al quint’ultimo posto che equivale alla salvezza diretta, saranno 3 le retrocessioni dirette mentre la quart’ultima giocherà i play out contro le società degli altri raggruppamenti.