E’ di tre feriti, di cui due finiti in ospedale, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato sulla statale, vicino al bivio per Vinchiaturo . Tre le auto coinvolte in un violento tamponamento che tuttavia non ha avuto conseguenze particolarmente gravi per gli occupanti dei mezzi. Le condizioni dei feriti portati al Cardarelli, infatti, non desterebbero preoccupazioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri per i rilievi del caso. Il traffico ha subìto qualche rallentamento ma è tornato regolare dopo la rimozione dei mezzi incidentati.