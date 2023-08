Il tour di Anna Tatangelo torna in Molise. La popolare cantante sabato prossimo 12 agosto sarà in concerto a Rotello. L’evento gratuito si terrà in corso Umberto alle 22. La Tatangelo, 36 anni, ha una importante carriera alle spalle e tanti successi che riproporrà durante lo spettacolo in Molise. Originaria di Sora, in provincia di Frosinone, ha iniziato a esibirsi da giovanissima e diventò famosa grazie al suo primo Festival di Sanremo all’età di 15 anni dove portò il brano Doppiamente Fragili con cui vinse nella sezione Nuove Proposte.

Nel corso degli anni ha poi conquistato diversi dischi d’oro. Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album di inediti. A Sanremo ha partecipato complessivamente otto volte e ha venduto oltre un milione di dischi in tutto il mondo. Vanta anche altre esperienze artistiche nel mondo dello spettacolo come la sua partecipazione, nelle vesti di giudice, alla quarta edizione di X Factor nel 2010, la conduzione del programma Scene da un matrimonio o la vittoria a Celebrity Masterchef Italia.