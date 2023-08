Il 14 agosto partirà il Festival Internazionale “Omaggio a Mario Lanza”, a Filignano.

Il cartellone della 33^ edizione è stato presentato alla Ex Gil a Campobasso, sede dell’Assessorato regionale alla cultura.

“Una tappa importante per un festival – ha detto la sindaca di Filignano Federica Cocozza – che non ha mai subito battute d’arresto, nemmeno con il Covid”.

“Un brand, quello legato al nome di Mario Lanza – ha spiegato l’assessore regionale Salvatore Micone – che fa onore al Molise nel mondo”.

L’edizione 2023 si terrà dal 14 al 20 agosto 2023, come sempre nella piazza principale del borgo di Filignano, paese d’origine della famiglia del grande tenore. Lanza era una celebrità in tutto il mondo, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, punto di riferimento per i tenori che sono venuti dopo di lui. Domingo era un suo estimatore. si dice che perfino Elvis Presley si sia ispirato a lui.

“Anche questa edizione – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Mario Lanza Michel Rongione – vedrà esibirsi artisti di fama internazionale. Dal soprano Chiara Taigi, alla famosissima Antonella Ruggiero. Un percorso artistico-musicale che offrirà al fruitore una grande varietà di ascolto. Questa concezione piaceva a Mario, che ricordiamo, oltre ad essere stato un grandissimo interprete della lirica, amava la romanza, la classica napoletana, il pop e la musica americana”.

Così, per omaggiare l’illustre concittadino, a cui Filignano deve notorietà fuori dai confini regionali, la trentatreesima edizione vedrà un parterre di eccezionalità assoluta.

Già dalla prima serata – ha spiegato il direttore artistico Lino Rufo – si potrà godere dell’eccellente ed effervescente “opera lirica”, con la messa in scena della “Carmen “ di Georges Bizet, opera in forma di concerto con solisti, coro ed orchestra internazionale diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Il 15 agosto, novità per Filignano e per il festival, andrà di cena la musica d’Autrice con Barbara Eramo ed il suo “Progetto Ipazia”. Il 16 agosto torna la lirica con la molisana Laura Verrecchia, accompagnata dal baritono Eunghwand Lee. Il 17 un omaggio a Madonna con il gruppo guidato dal maestro Riccardo Fassi. La splendida voce di Michela Lombardi ci porterà nell’immenso simbolo di “ Live to Tell”. Il 18 agosto si torna ad un passato mai remoto e sempre attuale. Si esibirà il gruppo “Neapolitown”, guidato da Ezio Zaccagnini . Il 19 agosto l’ospite sarà di rilievo. Si esibirà, accompagnata dalla fisarmonica di Renzo Ruggieri, la straordinaria Antonella Ruggiero. Ospite il chitarrista Francesco Buzzurro. Il 20 agosto il festival chiuderà i battenti con “l’omaggio a Mario Lanza” e l’imperdibile Gran Galà che vedrà interpreti Chiara Taigi, soprano a livello mondiale, e il tenore Joan Lainez, supportati dall’orchestra internazionale del Maestro Leonardo Quadrini”

Alla presentazione del cartellone c’era anche Laura Verrecchia, soprano molisano affermatosi sin da giovanissima.