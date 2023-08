L’appuntamento è per il 14 agosto. Piu’ di 100 musicisti sul palco, sei ore di musica affidate a quattro diverse formazioni: da storiche bande come quella di Monteroduni, a laboratori musicali di grande tradizione, come quello che arriva dalla città di Larino, fino alla streetband di Sassinoro che già da diversi anni – anticipando i tempi – ha portato questa formula nelle nostre zone. Sono questi gli elementi di novità del raduno di bande in programma il prossimo 14 agosto a Gambatesa, naturale evoluzione di un progetto nato nel tempo e consolidato con una moderna struttura di “rete”.

Gambatesa infatti ha una antica tradizione di bande – in paese sono ancora due le formazioni in attività – ed una antichissima tradizione musicale popolare che guarda indietro di tre secoli almeno, fissando l’ inizio delle “Maitunat” nel 16 esimo secolo.

In quasi tutte le case c è uno strumento, moltissimi coloro che sanno suonarlo a livello professionale. Numerose le eccellenze di artisti originari di questo borgo.

Lo scorso anno, sviluppando un progetto di musicoterapia inserito nel programma “Domus Gigantum” finanziato dal Comune di Gambatesa e attuato dal GAL Molise verso il 2000, fu realizzato “Gamba music Fest”, un richiamo nella terra d’ origine di oltre cento musicisti e più della metà di questi si esibirono in un concerto sempre nella sera del 14 agosto. Una formazione non stabile ma in evoluzione, affidata alla direzione di Angelo Iannone, in cui prendevano posto musicisti di ogni età e residenti in diverse zone d’ Italia, ma con un origine comune: Gambatesa.

Questo anno, il prossimo 14 agosto si replica e si chiamano a raccolta tutti i musicisti di Gamba Music Fest, D.L. M.Aster Band di Larino, lo storico concerto bandistico di Monteroduni e i Sassinfunky, street band di Sassinoro (BN) in cui militano diversi musicisti gambatesani e dell’ area del Fortore.

Un evento di condivisione, quello organizzato per il 14 agosto a Gambatesa dalla “Molidream APS” in collaborazione con il Comitato Feste Madonna della Vittoria”. Una inizitiva che ravviva il passato come esperienza, valorizza la tradizione, coinvolge e include ognuno, consolida un percorso che va al di là di un concerto che comunque per numeri, tipologia e programma…. È già storia.

In allegato il programma, con la scaletta della serata: dalle 18.30 in giro per il paese, alle 19.30 l’omaggio alle istituzioni in piazza Municipio, alle 20 la sfilata su corso Nazionale e infine dalle 20.30 in poi, la cena, lo show ed il gran finale, in piazza Riccardo.