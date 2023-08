“Cosa vuoi fare da grande?” è il tormentone che a scuola i bambini si sentivano rivolgere, nei compiti in classe, dalle maestre, e poi dai genitori. La risposta che ne seguiva, per molti, era il frutto di influenze dell’ambiente in cui crescevano oppure delle mode del momento. La situazione non è molto cambiata nemmeno nel nuovo millennio: il lavoro dei sogni dei ragazzi italiani esprime il desiderio di stabilità economica, prestigio sociale e opportunità. Così era ai tempi dei nostri genitori e nonni e così è ora per i cosiddetti Millennials. Ma qual è il lavoro più ambito dei giovani moderni? Ci ha pensato l’agenzia per il lavoro Adecco a fare un’indagine sulla popolarità di dei vari mestieri e una classifica regione per regione. I giovani molisani, per esempio, hanno messo in cima ai loro desideri fare lo psicologo, ma tra le professioni odierne, spopola, rispetto a 10 anni fa, e non sorprende, quella dell’ Influencer, per un +505%. A molti la cosa potrà fare arricciare il naso, ma in tempi di social media questa viene dai giovani considerata una professione e anche ambita. A seguire i desideri diventano più tradizionali: secondo della lista è il Nutrizionista, (+349%), lo Psicologo (+148%). l’Insegnante ( a + 123%), il Medico (a +85%,) il Professore (+78%) , lo scrittore e l’infermiere (+39%). I lavori che rispetto a 10 anni fa hanno perso appeal sono archeologo (-51%) , giornalista (-9%), poliziotto (-21%) e carabiniere (-42%). A sorpresa però, figurano in calo anche l’avvocato (-28%) e il giudice (-20%). In picchiata anche cantanti e youtuber. Le differenze su base regionale sono notevoli: la figura del medico vince in 13 regioni su 20, testimoniando che l’interesse verso le professioni sanitarie è sempre molto alto, dalla Lombardia fino alla Sicilia, passando da Emilia-Romagna, Sardegna e Marche. In Calabria e in Veneto guadagna invece il primo posto la professione dell’insegnante, in Piemonte e Trentino Alto-Adige trionfa il mestiere del notaio. In ambito sportivo il calciatore (+27%) ha perso posizioni rispetto al pilota (+44%). MartMa