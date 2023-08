Diciassette arresti tra Lazio, Campania, Molise, Piemonte e Basilicata sono stati messi a segno dai carabinieri di Latina, con il supporto delle unita’ cinofile e in elicottero, e hanno smantellato un consolidato giro d’affari volto allo smercio di droga e armi illegali. Su disposizione del Giudice per le indagini preliminari di Cassino quattro persone sono state tradotte in custodia cautelare in carcere, due agli arresti domiciliari, tre hanno il divieto di dimora nel territorio e otto hanno l’obbligo di presentazione alla polizia.

Alcune delle ordinanze cautelari sono state notificate a persone detenute nel carcere di Ponte San Leonardo a Isernia