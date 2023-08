Share on Twitter

Share on Facebook

E’ stato indetto dall’Asrem l’avviso pubblico per la stabilizzazione di 58 infermieri che hanno prestato servizio durante il periodo pandemico. L’avviso è andato in pubblicazione oggi ed è consultabile sul sito Asrem.

Indetto anche un altro avviso finalizzato alla stabilizzazione di 65 profili professionali. In particolare l’Asrem, con avviso datato 7 agosto, ha avviato le procedure per la stabilizzazione di 15 Assistenti sociali, 4 Ortottisti, 14 Ostetriche, 18 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 14 Tecnici sanitari di radiologia medica.

Sono assunzioni relative al decreto legislativo 75/2017 che prevede che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale” in possesso dei requisiti specifici. Il provvedimento recepisce le recenti note della Regione Molise, struttura commissariale.