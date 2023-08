La collina di San Giovannello è uno dei luoghi simbolo di Campobasso. Dall’alto domina la vallata. Un percorso verde che arriva fino a un’antica chiesetta.

La zona, come spesso denunciato dai residenti e dal comitato di quartiere San Giovannello è vittima di atti vandalici e gesti incivili. I muri esterni della chiesa riempiti di scritte e disegni anche volgari, lo stesso sulle scale e lungo la strada. Le staccionate del percorso tra gli alberi divelte e rifiuti abbandonati negli spazi verdi. Lattine vuote, bottiglie, carte. I cittadini che lì portano i cani o semplicemente passeggiano più volte hanno anche raccontato di aver trovato siringhe. Di qui la richiesta di maggiori controlli e di sorveglianza.In molti casi i residenti stessi, armati di buona volontà hanno cancellato, aggiustato e pulito, ma nel giro di poco tempo sono ricomparsi disegni, scritte e immondizia.

Il presidente del comitato di Quartiere San Giovannello, Maurizio Luzzi, plaude adesso alla notizia che sono in arrivo le Telecamere di sorveglianza nella zona, come aveva annunciato e come conferma l’assessore Simone Cretella. Le telecamere verranno installate nell’ambito del progetto Area Urbana, insieme a Ferrazzano e Ripalimosani, che comprende anche la copertura in villa De Capoa, in diverse scuole del capoluogo. In questo progetto rientra anche anche la ztl. In tutto sono 166 le telecamere, delle quali una 70ina sono destinate a Campobasso. Si stanno eseguendo i cablaggi e tutte le verifiche tecniche, le staffe sono posizionate e i lavori completati entro fine anno. Questo l’obiettivo dichiarato. “Una Scelta funzionale e propositiva da parte del Comune di Campobasso – spiega Luzzi – da anni ci battiamo e segnaliamo ripetutamente la necessità di avere un sistema di videosorveglianza sulla collina e nel parco sottostante. Auspichiamo che con un ‘Impianto di Videosorveglianza Funzionale si restituisca la sicurezza sociale alla zona di San Giovannello”.

Da anni, poi, ci sono dei bagni nel parco, abbandonati e non funzionanti. Anche su quelli, fanno sapere da Palazzo San Giorgio, si dovrà intervenire.

L’amministrazione comunale informa, infine, che per l’intera giornata del 9 agosto (mercoledì) è stata disposta la chiusura al pubblico di Villa De Capoa compreso il Parco giochi Paul Harris per consentire interventi programmati di manutenzione.