L’offerta formativa dell’Unimol per l’anno accademico 2023-2024 si arricchisce di nuovi corsi di laurea triennale. Tra questi, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, la cui immatricolazione è subordinata al superamento di un’apposita prova di ammissione, in base ad un numero di posti indicato sul bando di ammissione. Una facoltà molto richiesta per apprendere capacità specifiche nel settore tecnico sanitario. I laureati, infatti, saranno in grado di acquisire competenze di Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e una preparazione scientifica avanzata a livello delle tecniche e metodologie di radiologia e radioterapia negli ambiti biomedico e sanitario.I profili e gli sbocchi occupazionali sono molto interessanti. I Tecnici sanitari di radiologia medica infatti svolgono le funzioni in un contesto lavorativo interprofessionale nel quale operano altri professionisti che contribuisco, ognuno per le proprie competenze, all’esecuzione degli esami radiologici e di medicina nucleare, dei trattamenti radioterapici e di risonanza magnetica. Possono trovare occupazione in strutture del Servizio sanitario, pubbliche e private convenzionate e/o accreditate, oltre che negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. “Possibilità ulteriori – fa sapere l’Unimol – sono offerte, inoltre, dall’impiego in industrie di produzione e vendita nel settore della diagnostica per immagini e nell’attività libero-professionale, anche di docenza”.