Incidente sul lavoro in zona Stadio a Isernia. Un uomo di 30 anni della provincia di Campobasso è caduto da una scala mentre stava lavorando sulla rete telefonica. Un volo di circa 5 metri. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale “Veneziale” con un politrauma. Gravi le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.