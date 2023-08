Questa mattina a Campobasso, in contrada colle dell’Orso un incendio di sterpaglie ha interessato una vasta era dove sono presenti anche aziende e case. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, isolato anche una bombola del gas e messo in sicurezza la zona. Denso il fumo che ha invaso la strada.

Sono intervenuti anche a Bojano per un altro incendio di sterpaglie.

Nel pomeriggio la pioggia ha interessato varie zone del regione, compreso il capoluogo e anche la costa. I Vigili del Fuoco in questo caso sono intervenuti per allagamenti in scantinati e garage mentre a Petacciato hanno dovuto lavorare per un fulmine che ha colpito un cavo elettrico privando della corrente mezzo paese. Sul posto anche tecnici dell’Enel per il ripristino.