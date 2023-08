Il pieno dell’auto costa sempre di più. Se ne sono accorti soprattutto gli automobilisti che sono partiti per le vacanze o quelli che accingono a farlo in questi giorni. La corsa dei prezzi dei carburanti sembra non arrestarsi, condizionando e non poco l’esodo estivo. Il prezzo della benzina, in modalità self supera un euro e 90 centesimi il litro, il gasolio 1,70. Fare rifornimento in autostrada costa ancora di più, a causa dell’applicazione delle royalties, con i prezzi che sfiorano i due euro il litro. Prezzi record, visto che per la benzina siamo ai massimi da fine luglio 2022, quando era in vigore lo sconto sull’accisa di 30 centesimi al litro, mentre per il gasolio il prezzo è il più altro da metà aprile. Automobilisti ed associazioni di consumatori sono sul piede di guerra al punto da indurre il Governo ad intervenire con il cosiddetto decreto carburanti, entrato in vigore dal primo agosto che prevede l’esposizione, in tutte le aree di servizio, anche di un cartellone sul quale è indicato il prezzo medio dei carburanti, oltre ai prezzi già praticati. Una sorta di operazione trasparenza, come l’ha definita il ministro alle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso che invita i cittadini a denunciare eventuali aumenti anomali dei prezzi sul sito del ministero o alla Guardia di Finanza. Previste multe per i gestori che non provvedono ad esporre i prezzi medi. Sul sito del ministero sono stati pubblicati i prezzi medi nelle varie regioni ed in Molise quello per il gasolio, self service è di 1 euro e 769 centesimi, mentre quello della benzina è di 1 euro e 914. Il Gpl , servito, si attesta su 732 centesimi al litro, il metano ad 1 euro e 423 centesimi. Prezzi che collocano il Molise a metà graduatoria. I prezzi più alti sono quelli della provincia autonoma di Bolzano e della Puglia. Sotto la soglia di 1 euro e 90 centesimi le Marche ed il Veneto.