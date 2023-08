Riaperta al traffico, dopo i lavori per la messa in sicurezza, la strada comunale che collega contrada Macchie-Vallone San Pietro all’imbocco a Colle Leone, a Campobasso, un tratto della rotatoria fondovalle del Rivolo. Si tratta di una apertura parziale, visto che i lavori per il completamento dell’intero tratto della tangenziale nord sono ancora fermi. La denuncia del consigliere regionale, Roberto Gravina, che parla del mancato rinnovo, da parte della Regione, della convenzione stipulata tra il Comune di Campobasso e la stessa Regione che di fatto regola il finanziamento dell’opera, nonostante il Comune avesse inoltrato, nei tempi previsti, la richiesta di rinnovo alla Regione. “Ciò ha comportato difficoltà pratiche sia per l’azienda costruttrice e i suoi lavoratori e sia per i residenti – ha sottolineato Gravina – che hanno dovuto far fronte, con l’interruzione dei lavori, alle difficoltà causate dalla chiusura di una bretella stradale, prevista in progetto, ma che risultava di fatto ancora impraticabile”. Dunque un primo passo verso il completamento di un’opera atteso da anni. Al momento la riapertura al traffico del tratto di strada consente ai residenti delle due contrade di raggiungere più agevolmente il centro cittadino e l’ospedale Cardarelli di contrada Tappino, limitando i disagi che, soprattutto nel periodo invernale si acuiscono ulteriormente a causa di una viabilità, in particolare quella interna, le cui condizioni sono tali da rendere difficoltosi gli spostamenti.