Una donazione inaspettata per la cooperativa LAI “Lavoro Anch’io” di Isernia.

Un anno fa due poliziotti di Isernia, Alessandro Ciallella e Tony Di Marco, avevano trovato una busta con 600 dollari davanti una banca della città.

Dopo aver denunciato il ritrovamento, nessuno ne ha rivendicato la proprietà. La somma, circa 550 euro, è stata allora riassegnata ai due agenti, i quali hanno però deciso devolverla alla Cooperativa L.A.I.

“Questo gesto così generoso è un contributo importante per portare avanti il nostro lavoro”, ha detto il presidente della cooperativa Nino Santoro.

Il denaro sarà speso per l’acquisto di una fornitura di argilla con cui i soci, giovani disabili con patologie gravi e gravissime, realizzano manufatti artigianali.