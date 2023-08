Proseguono i movimenti di calcio mercato nel massimo torneo di futsal. L’Ecocity Genzano prosegue l’opera di rafforzamento, una serie di arrivi che inseriscono, con forza, la società laziale nel novero delle big d’Italia. Mammarella, Caruso, Barrichello sono solo alcuni degli acquisti del Genzano che nelle ultime ore ha chiuso anche per il laterale Andrè Fantecele, brasiliano di grande esperienza, reduce dalla vittoria del campionato italiano con la maglia della Feldi Eboli. Firma apposta sul contratto anche per Thiago Bissoni che nell’ultima stagione ha giocato con il Petrarca fino a dicembre, concludendo poi l’annata con i croati dell’Olmissun. Nelle marche, precisamente a Pesaro, coach Scarpitti ha indicato la data dell’avvio della preparazione precampionato, si parte il 20 agosto con l’obiettivo di ricostruire un’Italservice di prima fascia. La società, pluricampione d’Italia negli anni passati, ha deciso di ripartire dal tecnico isernino dopo la difficile stagione vissuta, culminata con la salvezza ai play out. Lo stesso Scarpitti nella presentazione alla stampa ha indicato l’obiettivo di lottare per un piazzamento play off nel prossimo torneo, fermo restando che bisognerà pazientare i primi tempi per ricostruire un gruppo vincente.

Marcia di avvicinamento al torneo di A2 elitè per il Cus Molise. La società ha operato sul mercato con diversi ingaggi senior e alcuni giovani pronti a compiere il salto di qualità nel futsal dei grandi. Confermato e rafforzato lo staff tecnico, c’è ora curiosità sulla composizione del girone di appartenenza. Bisognerà pazientare ancora un po’ perché nel campionato di A1 sono due le squadre che non hanno presentato regolare domanda d’iscrizione. Questo comporterà dei ripescaggi e quindi una conseguenza diretta anche in A2 elitè, il secondo torneo nazionale. Detto questo siamo a poco meno di un mese dall’inizio della preparazione atletica per un Cus Molise mai così rinnovato nell’organico dopo diversi anni vissuti con la stessa ossatura.

Programma definito anche per lo Sporting Campobasso, pronto alla prima esperienza in un torno nazionale. La società rossoblu ha rafforzato le basi con diverse collaborazioni necessarie per affrontare nel migliore dei modi un salto di categoria. Sulla rosa, confermato tutto il roster che ha guadagnato la B sul campo, eccezion fatta per qualche elemento che ha dovuto abbandonare per problematiche di lavoro. Nei prossimi giorni ci saranno altri ingaggi, sempre giocatori molisani, qualcuno proveniente anche dal calcio. Una scommessa da parte del tecnico Andrea Pietrunti che ha intravisto in alcuni giovani calciatori le caratteristiche per giocare a calcio a 5.