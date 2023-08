Il futuro della sanità molisana è stato l’argomento al centro dell’incontro che si è svolto a Roma, tra il presidente della Regione, Roberti, i parlamentari molisani Lancellotta e Della Porta ed il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Un tema spinoso che tiene da sempre banco nella politica molisana e per il quale, ora, si intravedono spiragli, con lo stesso ministro che ha prospettato il possibile superamento del famigerato decreto Balduzzi già entro la fine del prossimo mese di ottobre. Una ipotesi che è stata accolta con soddisfazione ed ottimismo dai due parlamentari di Fratelli d’Italia e dal governatore Roberti perché, di fatto, si creerebbe una situazione favorevole per i cittadini “ma soprattutto rappresenterebbe il primo atto concreto e indispensabile, in vista dell’obiettivo di fondo: l’uscita dal commissariamento., ha commentato il presidente della Regione Roberti che ha anche rimarcato l’attenzione che il Governo sta riservando al Molise, “Quanto dicevamo in campagna elettorale lo stiamo trasformando in fatti, grazie alla filiera del centrodestra a più livelli istituzionali”, ha aggiunto. “Il superamento del Decreto Balduzzi porterà sostanziali miglioramenti in ambito sanitario, con benefici in favore dei cittadini, hanno detto ancora Della Porta e Lancellotta che si sono adoperati affinché avvenisse l’incontro con il ministro – Una iniziativa che consentirà di attribuire maggiori risorse per la sanità molisana, punto di partenza per il percorso da intraprendere per l’uscita dal commissariamento. Un incontro in cui è emersa la comune volontà di risolvere i problemi del Molise – hanno concluso i due parlamentari – Da parte del Ministro Schillaci c’è stata ampia disponibilità all’ascolto e alla risoluzione dei problemi”.

Il dato che è emerso dalla riunione col ministro è quello secondo il quale si sta cercando una strada per uscire, finalmente da un commissariamento ultradecennale, con tutto ciò che in questi anni ha rappresentato per la sanità molisana, dal punto di vista dei livelli assistenziali e delle prestazioni offerte agli utenti. Intanto si fa sempre più concreta l’ipotesi che il sub commissario Marco Bonamico possa essere nominato Commissario dal Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.