L’estate è certamente la stagione più critica quando si parla di sanità, e sulla costa in modo particolare, vista l’affluenza di turisti. Emodinamica al San Timoteo continua a tenere banco: il servizio salvavita torna a singhiozzo.

La “riduzione delle attività di emodinamica e la sospensione dei ricoveri ordinari” è quanto previsto dal primario di Cardiologia, Bruno Castaldi, che ha inviato la comunicazione al direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo.

Persiste la carenza di personale e per i medici assunti c’è il diritto ai riposi compensativi e ai necessari periodi di ferie. Da lunedì 31 luglio il servizio di Emodinamica sarà attivo solo dalle ore 14 alle ore 8. Per la presenza di un solo medico in servizio si procederà anche al blocco dei ricoveri ordinari e verranno assicurati solo i ricoveri urgenti e non procrastinabili. Eventuali urgenze saranno trasferite.

Il Presidente della Regione Francesco Roberti ha attenzionato la questione, si è attivato insieme al sub commissario alla sanità, Marco Bonamico. Ha incontrato un cardiologo che avrebbe manifestato la disponibilità a prendere servizio al San Timoteo. “Il tempo necessario – ha detto il governatore – per sbrigare le procedure”.