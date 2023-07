Share on Twitter

Lesbiche, Gay, Bisex e Trans. E’ la comunità LGBT quella che si è data appuntamento a Campobasso per il Molise Pride. Centinaia di persone, cittadini, associazioni che hanno animato il capoluogo di regione per una battaglia in difesa dei diritti civili di una comunità vasta e trasversale a tutti i ceti sociali. Una battaglia alla quale anche la politica ha voluto offrire il proprio contributo.

Attivista, organizzatrice instancabile e presidente dell’Arci Gay Molise, Luce Visco, parla della condicione della comunità LGBT in Molise. Molta la strada ancora da fare – dice – anche se sono stati fatti dei passi avanti.

Tra le voci presenti alla manifestazione, anche quella della Cgil.

Esistiamo, questo lo slogan della manifestazione che ha richiamato presenza da tutta Italia, come quella di Cristina Prenestina.