La provincia di Isernia torna a riappropriarsi della moda e lo fa formando nuovi professionisti del settore grazie a un corso organizzato dall’istituto tecnico superiore D.E.Mo.S. Academy in collaborazione con l’ittierre Hub del Gruppo Valerio.

La presentazione del corso, Sartoria Digitale 4.0, sarà il 3 agosto alle 19:30 nello stabilimento di Pettoranello: cibo, musica, cocktail e un DJ Set a cura di Manuel Tirabasso faranno da cornice alla serata.

Due anni, per un totale di 1800 ore di formazione, che hanno l’obiettivo di creare nuovi profili del settore tessile, in grado di lavorare con macchinari digitali all’avanguardia, come quelli dotati di puntatori laser per realizzare i filetti delle tasche in pochi minuti.

Il corso prenderà il via in autunno e gli interessati, senza limiti di età, possono già iscriversi. Lezioni e stage offrono un’opportunità di lavoro per i giovani, sempre più proiettati nel mondo digitale.

“Formeremo sarti e modellisti – ha detto l’imprenditore Antonio Alessandro Valerio, titolare dell’Ittierre Hub – per andare incontro alle esigenze del territorio”.

L’Ittierre Hub diventa accademia – ha detto poi Marialaura Cosimi, direttrice della Demos Accademy –. Siamo certi di promuovere le competenze che hanno sempre caratterizzato questa azienda, riconosciuta in Italia e nel mondo”.