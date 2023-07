Share on Twitter

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE.

NOMINA ASSESSORE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20: “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;

VISTA la nota prot. reg. n. 116377, del 13.07.2023, con la quale l’Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d’Appello di Campobasso, ha trasmesso i verbali con cui sono stati proclamati eletti il Presidente della Giunta regionale del Molise e i Consiglieri regionali del Molise a seguito delle elezioni di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli dello Statuto della Regione Molise: – articolo 33 “Il Presidente della Giunta regionale” che, al comma 2, lettera d), stabilisce: il Presidente “nomina e revoca i componenti della Giunta regionale e conferisce loro le rispettive attribuzioni”; – articolo 34 “La Giunta regionale” che, al comma 2, dispone “la Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. Tra i componenti della Giunta regionale è individuato il Vicepresidente”; – articolo 35 “Costituzione della Giunta regionale” che, al comma 1, recita: “Entro dieci giorni DPGR N. 38 DEL 28-07-2023 dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vice Presidente, e può successivamente revocarli” e che, al comma 2, prevede: “Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti e il programma di governo”;

VISTO il proprio precedente decreto n. 36 del 18.07.2023 avente ad oggetto: “nomina componenti della Giunta e attribuzione deleghe”, con il quale sono stati nominati Gianluca Cefaratti e Michele Marone;

ATTESO che si intende procedere alla nomina di un ulteriore assessore nella persona del consigliere regionale Andrea Di Lucente;

RITENUTO, inoltre, di assegnare all’assessore Gianluca Cefaratti ulteriori deleghe e precisamente le politiche per la famiglia, giovanili e di parità, politiche per l’inclusione;

DECRETA DI NOMINARE

componente della Giunta regionale del Molise: Andrea Di Lucente Assessore conferendo allo stesso anche l’incarico di Vicepresidente;

DI ATTRIBUIRE al nominato Assessore-Vicepresidente le seguenti deleghe: attività produttive, sviluppo economico e internazionalizzazione delle imprese, accesso al credito, politiche comunitarie e cooperazione internazionale, tutela dell’ambiente e politiche energetiche, politiche delle risorse umane;

DI ATTRIBUIRE all’assessore Gianluca Cefaratti, in aggiunta alle deleghe già assegnate con DPGR n. 36/2023, le politiche per la famiglia, giovanili e di parità, politiche per l’inclusione;

DI CONFERMARE le deleghe attribuite all’assessore Michele Marone con il DPGR n. 36/2023 e di dare atto che il Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti, oltre ai compiti istituzionali normativamente previsti, curerà le materie non esplicitamente assegnate ai nominati assessori;

DI DARE ATTO, quindi, che la Giunta regionale del Molise è così composta: Francesco Roberti Presidente Andrea Di Lucente Assessore – Vicepresidente Gianluca Cefaratti Assessore Michele Marone Assessore

DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli assessori, ai direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale e dei Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, al segretario generale del Consiglio regionale. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua adozione e verrà pubblicato sul sito istituzionale, nell’Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

VISTO DI LEGITTIMITA’ SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA DPGR N. 38 DEL 28-07-2023 MARIANTONELLA DI IELSI REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI IL DIRETTORE MARIANTONELLA DI IELSI

Campobasso, 28-07-2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE FRANCESCO ROBERTI