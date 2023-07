Tutto pronto a Monteroduni per la prima edizione dell’evento “Storie del Medioevo”. La nota della Pro Loco:

“Il 5 agosto 2023 si svolgerà la prima edizione dell’evento “Storie del Medioevo – Monteroduni A.D. 1193”, una rievocazione storica che intende riproporre, nel paese, l’atmosfera del basso medioevo, rappresentando le lotte tra Normanni e Svevi per il Regno di Sicilia, che coinvolsero anche il territorio molisano. Sfruttando il matrimonio con Costanza d’Altavilla, zia di Guglielmo II, ultimo Re dei normanni, Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa, rivendicò il dominio nel Sud Italia e scelse il valoroso condottiero Bertoldo di Kunisberg per conquistarla. Siccome Monteroduni parteggiava per il conte Tancredi di Lecce, eletto alla corte di Sicilia, Bertoldo cinse d’assedio il feudo, considerato porta d’accesso ai territori del Lazio e della Campania, quindi strategico fondamentale. Purtroppo per lui, mentre disponeva le macchine da guerra presso le mura del borgo, fu colpito a morte da una manganella.

L’evento intende far riemergere questi fatti storici ma soprattutto vuole riportare, per un giorno, Monteroduni nel medioevo. Ci sarà dunque un corteo storico che prenderà vita alle ore 17:00 e attraverserà l’intero borgo, fino a terminare nel maestoso giardino del Castello Pignatelli. Sarà composto da una corte, formata da circa 80 figuranti locali e della Pro Loco di Termoli e da venti

sbandieratori della città di Sessa Aurunca. Nel corso del corteo ci saranno soste nelle varie piazze del paese, nelle quali si terranno spettacoli degli sbandieratori, del falconiere della falconeria Usconium, del mangiafuoco. Spazio anche per la musica d’epoca, con i Maestri Nicola Samale, Paolo Zampogna, Carolina Quirico e per i giochi medievali, nel Castello Pignatelli.

Non mancheranno, ovviamente, spazi gastronomici, con stand che prepareranno i gustosi prodotti della tradizione monterodunese. Un evento fortemente voluto dalla Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni APS e pienamente supportato dal Comune di Monteroduni, da sempre attento alle iniziative di carattere storico, culturale, artistico e di valorizzazione del territorio. La Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni APS si è costituita nel marzo 2022. Pur essendo, dunque giovane ha già realizzato eventi che hanno avuto una buona attrattività, anche esterna, al paese, grazie all’entusiasmo dei suoi volontari e dei suoi 80 soci iscritti nell’anno 2023. Tra gli eventi organizzati, il flash-mob nel borgo, in occasione della festa della musica, con l’esecuzione dell’Inno alla gioia nel Salone del Castello Pignatelli, Pizzicando sotto le stelle – festa della pizzica e della danza popolare, la Festa dello sport. Inoltre, l’associazione ha promosso iniziative quali presentazioni dilibri di autori molisani e nazionali, attività ricreative, soprattutto per i ragazzi, proiezioni di cinema all’aperto, giornate di clowterapia, feste di Natale e di carnevale.”