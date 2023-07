“Sono stati anni straordinari. Porterò sempre il Molise nel cuore“. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, ha lasciato l’incarico in Molise dopo 8 anni per assumere quello, ben più prestigioso, del Lazio. L’individuazione è arrivata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sabatini ha preso servizio a Roma lo scorso 24 luglio e nella sede molisana di via Garibaldi le funzioni sono assolte dalla direzione interna, comunque in grado di provvedere all’ordinaria amministrazione. Non c’è ancora una data per l’ingresso di un sostituto e nemmeno si può fare un’ipotesi sui nomi di successori, ma di certo la Sabatini ha lasciato un’impronta importante, dopo 8 anni di lavoro, da quel 21 aprile 2015. “Ringrazio tutta la comunità scolastica molisana per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni con pazienza, tenacia e grande professionalità– ha detto lei, accomiatandosi dal Molise- Ringrazio quanti hanno dialogato e collaborato con Ufficio scolastico regionale: le autorità, le Forze dell’ordine, le associazioni, le parti sociali. Saluto con grande affetto anche i nostri studenti e le loro famiglie, con le quali abbiamo avuto sempre un dialogo cordiale e costruttivo. Sono tante le sfide da affrontare, anche per il nuovo anno scolastico. Sono sicura che, tutti insieme, riuscirete a superarle”.