Secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo la prospettiva più scelta per i mesi estivi di questo 2023 è il turismo montano e balneare: ma gli operatori molisani sono pronti? Davanti ad una domanda di mercato in continuo aumento è meglio puntare sulla qualità o sulla quantità dei prodotti offerti? A domandarselo è l’Aigae, Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, che spiega: l’estate è partita e quindi anche l’esigenza di organizzare e accogliere i turisti. Nel 2023 sono 28 i soci iscritti nel coordinamento della regione Molise, un numero che copre in maniera efficiente la domanda, assicura competenza nell’accoglienza professionale ed è specializzata sull’ecologia del Molise. Da un’indagine statistica del Coordinamento Regione Molise delle Guide Ambientali Escursionistiche post covid, il 45% delle guide ha effettuato oltre 45 uscite nel periodo estivo, con gruppi composti dai quindici a oltre venti partecipanti, per lo più italiani del centro nord. Dati molto incoraggianti, insomma. “Sono diversi i target turistici che approdano nella “terra che non c’è” ed ogni anno assistiamo all’arrivo di nuove gamme: dal turismo di ritorno a quello gastronomico, dal balneare al turismo accessibile, dal cicloturismo al turismo del lusso, fino ad approdare al turismo LGBTQ+. Una differenziazione così ampia della domanda comporta la necessità di una risposta ad altissima specializzazione- scrive Stefano Vitale, consigliere nazionale e coordinatore Aigae per il Molise- Non siamo in una situazione di overtourism, ma la nostra piccola regione si satura facilmente. Ed è vero anche che, per una regione come la nostra in cui il turismo è un settore economico in via di sviluppo, urge rispondere con grande professionalità, per assicurarsi continuità, ritorno d’immagine e passaparola che diano continuità al fenomeno. È importante allora sottolineare quanto i prodotti turistici debbano dimostrarsi all’altezza della domanda, erogati da professionisti dei vari settori a livelli competitivi e performanti. Dobbiamo assicurare ai visitatori- continua Vitale- esperienze di valore, confortevoli, sicure e perfino instagrammabili. Offrire la possibilità di accumulare ricordi ed emozioni indimenticabili, garantire esperienze che contraddistinguano la nostra ospitalità e il nostro territorio in maniera inequivocabile”. L’Aigae, come associazione di categoria, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con oltre 3000 soci in tutta Italia, rappresenta a livello nazionale, ai sensi della legge 4/2013, tutti coloro che per professione accompagnano in natura. Tramite l’opera di divulgazione promossa dalle Guide ambientali escursionistiche, l’associazione si fa promotrice del turismo ambientale, dell’educazione scientifica e culturale.