I lavoratori della Sati non hanno ricevuto la quattordicesima mensilità. A denunciarlo sono Lucia Merlo per la Filt Cgil e Simone Vitagliano per Fit Cisl. “L’estate è la stagione dei colori, della libertà, dei tormentoni e delle tarantelle- scrivono- Alcune aziende del trasporto pubblico molisano, probabilmente a causa del gran caldo, hanno preso un abbaglio. Hanno scambiato la libertà con il sopruso, i tormentoni con la pratica di non pagare gli stipendi, le tarantelle con stornelli infiniti di scuse e giustificazioni inaccettabili. In questo vortice di follia il solo colore che sono riusciti a produrre è il verde nelle tasche dei lavoratori. SATI, come ATM, non ancora paga la quattordicesima mensilità ai suoi dipendenti decidendo autonomamente che nell’estate del 2023 il CCNL di Settore va in vacanza e quindi non detta più regole. Ma non erano le buone pratiche quelle da seguire?- chiedono merlo e Vitagliano- In questa regione impazzita, devastata da problemi ed emergenze sembra di no. In Molise il lavoro, la sua dignità, il suo valore sono diventati valori astratti. In questa terra mortificata e rinnegata ognuno crede di essere re di un regno, ognuno pensa di poter assumere a sé poteri che non ha. E’ così che si consuma il dramma di un intero territorio che sta rinunciando al futuro”, concludono Cisl e Cgil.