Il polo scolastico di via Umbria dell’istituto San Giovanni Bosco di Isernia cambia volto. Nuovi spazi esterni per arricchire l’esperienza didattica degli studenti. Gli interventi saranno realizzati grazie a un finanziamento della Regione Molise rientrante nel piano di sviluppo e coesione, nello specifico a palazzo San Francesco assegnati 100mila euro. Verranno realizzati:

– un percorso continuo di attraversamento e stazionamento;

– aree di gioco e di aggregazione all’aperto con installazione di elementi ludici inclusivi;

– spazi per attività motoria;

– orti didattici;

– una zona polivalente, parzialmente coperta con tensostruttura;

– aree esperienziali e/o multisensoriali.

“Grande attenzione all’inclusività, al benessere fisico ed emotivo dei ragazzi” fanno sapere dall’Amministrazione. I nuovi accessi alla zona d’intervento dall’interno dell’istituto e da piazza d’uva. Ecco come sarà la scuola dopo i lavori, lavori che dovrebbero terminare entro 14 mesi. Quindi prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. E intanto si resta in attesa del maxi-intervento sulla scuola media dell’istituto comprensivo Giovanni XIII. Dal PNRR 3,7 milioni di euro per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.