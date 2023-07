Archiviata l’ultima stagione l’Apd Trivento è pronta a ripartire di slancio e con rinnovato entusiasmo. A livello societario c’è stato un avvicendamento al vertice del club con Gabriele Molinaro che ha preso il posto di Carmine Guidone. Il numero uno della passata stagione lascia la carica più importante ma resta comunque all’interno della società. Il vice presidente sarà Davide Vasile. La dirigenza gialloblù ha presentato la domanda di ripescaggio nel campionato di Promozione dopo lo sfortunato playout dell’ultimo campionato che ha visto i trignini retrocedere al termine della sfida con il Montenero. Quella di oggi è però un’altra storia, una storia nuova. Se da un lato ci sono le questioni burocratiche da sistemare, dall’altro il club lavora anche all’aspetto tecnico, di certo non meno importante. La società ha trovato l’accordo con Enzo Civico al quale ha affidato la panchina della prima squadra per la stagione 2023-24. Per Civico, triventino doc, tanti anni di esperienza alle spalle nei campionati molisani dove è stato sempre stimato e apprezzato da appassionati e addetti ai lavori. E’ lui l’uomo giusto per traghettare i gialloblù nel corso del prossimo torneo con il chiaro intento di divertire e togliersi delle belle soddisfazioni. Al nuovo allenatore spetterà il compito, di concerto con la società, di costruire l’organico che dovrà affrontare il campionato. L’intenzione è quella di confermare i senatori dell’ultima avventura in Promozione e affiancarli a tanti giocatori del posto che si sono fatti già notare nell’ultimo torneo. Non sono esclusi comunque innesti di valore che renderanno l’organico più competitivo.