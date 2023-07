LETTERA AL DIRETTORE

Quest’anno la pulizia della spiaggia che intercorre dalla “Torretta” di Termoli verso Petacciato non è di facile definizione, per usare un placido eufemismo.

I mezzi passano e ripassano, ma rimuovono solo superficialmente i numerosissimi detriti, rami, rametti e, ahinoi, i segni dell’inciviltà umana, come le bottiglie testimoniano. Stranamente, poi, gli addetti “puliscono” soltanto gli ultimi cinque-sei metri dell’arenile e lasciano nel più completo abbandono le parti più interne.

Con l’aggravante della mancata pulizia dei letti dei torrenti che sfociano in mare. La Romagna non ci ha insegnato un bel niente.

Termoli sta cercando di espandersi solo con inutili colate di cemento sulla cui opportunità ci interroghiamo con grande preoccupazione. Spa, errori architettonici, non necessari ulteriori residence: l’abuso parla da solo.

Così come parla da sé la scarsissima presenza di essenze arboree sul lungomare: un’area la cui qualità architettonica è indubbia, ma che si autodeprime attraverso le asfittiche piante che nulla hanno a che vedere con un luogo mediterraneo.

Un luogo che, lasciatecelo dire, tra le sue mancanze vede anche la scarsa visibilità data a un artista come Jacovitti e soprattutto ai suoi esilaranti personaggi, che dovrebbero abbellire molte zone della città, in primis quei tristi bastioni di fortificazione in cemento presenti in più punti.

Ci fermiamo qui con la consapevolezza che questa missiva, se amplificata dai media, vedrà la solita stizza di un Molise abituato all’autocelebrazione e poco amante del contraddittorio.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti

Augusto Ruggi

Ettore Trentalance

Nicoletta Trotta

Margherita Domenicali