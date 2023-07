Torna per il 14esimo anno il Premio La Traglia, curato dal regista Pierluigi Giorgio. L’evento è inserito tra gli eventi programmati dal comitato festa di Sant’Anna di Jelsi nel cartellone dei festeggiamenti per la tradizionale Festa del Grano. Tema di quest’anno, la violenza sulle donne in Iran e nel mondo e la riaffermazione della libertà dei loro diritti.

Il programma prevede alle 19.30, in piazza Umberto, incontro all’ Albero della Pace e delle Ceramiche. Alle 21, in piazza del Monumento, consegna del premio a Sheyda Ghavami, attivista iraniana e riconoscimento speciale a Hikmet Aslan, attivista curdo. A seguire due concerti: Sheyda Ghavami e Alessia D’Alessandro con i loro gruppi. Le interviste saranno curate dal giornalista Paolo Scarabeo.