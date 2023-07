Share on Twitter

In tarda serata a Termoli, una coppia (marito e moglie) è stata investita da uno scooter, in via martiri della resistenza mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Sembrerebbe che la coppia stesse rientrando a casa dopo una passeggiata in compagnia del loro cane che è morto sul colpo.

Soccorsi dal 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Sul posto la polizia per effettuare i rilievi.