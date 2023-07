Tecnica impeccabile e passione contagiosa: mercoledì 26 luglio arriva a Spinete, per la decima edizione del Festival Borgo in Jazz, il grande musicista statunitense Joe Farnsworth, uno dei batteristi più rinomati della scena mondiale. In piazza Francesco Tommasi, dalle ore 22.00, un live travolgente che appassionerà il pubblico del festival: Farnsworth è noto per la sua velocità, precisione e musicalità, doti che gli hanno conferito la reputazione di grande virtuoso. Originario di South Hadley in Massachusetts, ha suonato con immensi artisti tra cui Wynton Marsalis, Pharaoh Sanders, Horace Silver, McCoy Tyner, Cedar Walton, Diana Krall, Benny Golson, George Coleman. Sul palco del Borgo Jazz salirà insieme a Giulio Scianatico e Bruno Montrone, che insieme a Farnsworth creano momenti musicali unici e coinvolgenti. La loro interazione sul palco, la capacità di ascoltarsi reciprocamente e l’abilità nel creare improvvisazioni affascinanti rendono ogni esibizione del trio un’esperienza indimenticabile per il pubblico.

Giulio Scianatico è un talentuoso contrabbassista italiano dalla profonda sensibilità e dalla solida competenza. Le sue linee di basso fluide e ben strutturate forniscono una solida base ritmica e armonica per le esibizioni del gruppo. Il pianista Bruno Montrone contribuisce al suono del Joe Farnsworth Trio con la sua virtuosità e padronanza, creando arrangiamenti ricchi e creativi, aggiungendo texture armoniche e melodie emozionanti.

I biglietti sono disponibili al botteghino e in prevendita su Boxol.

Il concerto sarà anticipato, alle 20, da un’apericena: prenotazione consigliata al 339.2459572.