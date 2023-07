Problemi risolti per la Turris Santa Croce di Magliano in vista del prossimo campionato di eccellenza. La storica società molisana, dopo una serie di incontri, ha trovato la quadratura del cerchio per confermare la partecipazione al massimo torneo regionale. Un’ottima notizia per tutto il movimento calcistico molisano, la Turris rappresenta una realtà importante del nostro territorio. Di seguito riportiamo il comunicato della società sportiva che ha diramato anche il nuovo organigramma.

La uscente società gestente la A.C.D. Turris, dopo vari incontri organizzati con la popolazione, con le autorità cittadine e con i vari imprenditori sia locali che del circondario, dopo aver valutato l’importanza di dare continuità a quanto fatto fino ad ora dalla società uscente per ricondurre la squadra in Eccellenza Molisana, valutando l’importanza dello sport nel complesso tessuto sociale cittadino, ha deciso di riconfermare come presidente incaricato il dott. Pasquale Marino, già presidente uscente. La decisione di dare continuità all’operato sociale e sportivo di questa realtà è derivata da una forte presa di responsabilità verso il territorio da parte di tutti gli attori che si sono resi disponibili a ricomporre il tessuto societario. Questo anche in vista dell’anniversario ricorrente questo novembre, in cui la Turris festeggerà i 60 anni di attività sportiva nella regione Molise, ponendola, di fatti, indelebilmente nel registro della storia sportiva di questa regione. Il nuovo allenatore sarà Francesco Pompilio, già calciatore della Turris nella stagione 2007/2008, quando con la vittoria dei play off contro l’Oratoriana Limosano, la Turris varcò di nuovo le porte della massima serie regionale.

“Contiamo di portare a compimento un percorso di spessore che ha dato lustro a questo territorio, non solo negli ultimi 6 anni, ma dagli albori di questa società, che sempre si è distinta nei massimi campionati regionali ed extra regionali. Sperando di dare un forte segnale a chiunque avesse intenzione di fare la sua parte ed aiutare a far crescere ancora di più questa realtà che, ancora una volta, può essere un volano di crescita sportiva e sociale per tutta la comunità”. Il presidente Dott. Pasquale Marino

Il nuovo organigramma societario così si compone:

Presidente: Pasquale Marino

Vice presidente: Flavio Iantomasi

Direttore sportivo: Pasquale Videtti

Team manager: Francesco di Falco

Segretario: Antonio Pio Macolino

Sottosegretario: Giuseppe Tosino

Cassiere: Saverio Petrucci

Medico sociale: Marco Paladino

Consiglieri: Flaviano Florio, Mario Mascia, Giovanni Tosino, Nicola Santarelli, Pasquale Florio, Teresio Coccia, Giuseppe Ianiri, Alessio Pizzuto, Lucia Crapsi, Giovanni Simone, Danilo Martino, Christian Martino, Giusario Mastrangelo

Allenatore: Francesco Pompilio