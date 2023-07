Share on Twitter

Non ce l’ha fatta l’uomo di 82 anni di Isernia che ieri mattina è caduto da una scala. Stando a quanto si è appreso, l’uomo stava cercando di rimuovere i rami secchi da un albero in un terreno di sua proprietà. Forse a causa di un malore o per un attimo di distrazione ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù, compiendo un volo di quatto metri.

L’anziano è stato subito ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione del Veneziale di Isernia ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta.