Da cinque a tre e da tre a due soli assessori. Nasce in formato ridotto la prima Giunta Roberti. Per il momento il nuovo Presidente della Regione preferisce una assetto leggero alla squadra pesante e più che un esecutivo al momento mette in campo, anzi in acqua vista l’afa che tira, una squadra di canottaggio. Un due con, per la precisione, con gli assessori nominati, Gianluca Cefaratti e Michele Marone, nella veste dei fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale e lui, Roberti, in quella del leggendario timoniere, Peppinello Di Capua. E il paragone non è ardito, perchè ce ne vuole di forza di braccia per uscire per vincere quella che è una vera e propria gara per la sopravvivenza che il Molise si accinge a condurre. A partire dal bilancio, i cui atti propedeutici saranno proprio i primi temi che alla nuova Giunta toccherà definire.

Quella del Bilancio, è una delle deleghe assegnate all’assessore Cefaratti, entrato in giunta in quota alla lista Il Molise che vogliamo. A lui, che si dichiara emozionato e pronto a lavorare, anche le deleghe a finanza e patrimonio, politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore e politiche per l’immigrazione.

Con l’assessore Michele Marone, la Lega torna in Giunta dopo una stagione turbolenta con l’ex presidente Toma che ha visto il Carroccio in larga parte fuori dall’esecutivo.

A Marone vanno le deleghe ai Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, sistema idrico integrato e demanio regionale. Un settore, quello delle infrastrutture e viabilità sul quale c’è tanto da lavorare.

Intanto proseguono gli incontri romani per la definizione delle altre caselle, e dei nomi, destinati a completare la Giunta. In agenda, a stretto giro, un incontro tra Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, e Claudio Lotito coordinatore regionale per il Molise di Forza Italia. In fase di avvio anche l’attività del Consiglio regionale la cui prima adunanza è stata fissata per lunedì prossimo, 24 luglio, per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio, dell’Ufficio di Presidenza e per la composizione della quattro commissioni consiliari permanenti.