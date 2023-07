In casa Campobasso dopo i tanti senior è la volta degli under. Oltre i confermati Lombari e Tordella, sono arrivate le firme ufficiali del portiere Di Donato e dell’esterno di centrocampo Mengani. Chiusa anche la trattativa per il difensore Fravola classe 2005, le operazioni proseguono, la società ha ufficializzato anche il difensore del 2004 Pasquale Pontillo prelevato dal Napoli. Il giovane lo scorso anno ha collezionato 10 presenze tra primavera e Youth League prima di approdare al Gravina. Insomma il pacchetto under sta via via prendendo forma , all’appello mancano almeno un paio di fuoriquota, un portiere sicuramente ed un centrocampista. Gli under rappresentano il punto di svolta per le società che ambiscono alla vittoria del campionato come il Campobasso. Ben quattro elementi fuoriquota saranno in campo dal primo al novantesimo. Verosimilmente l’idea di Mosconi è quella di schierare il portiere, un difensore e due centrocampisti, un esterno e una mezz’ala, ricordiamo un 2003, due del 2004 e uno del 2005. A livello di senior la schiera è già ampia, in particolare in difesa e in attacco possiamo dire che difficilmente ci saranno altri innesti. In mediana l’operazione attesa per migliorare il reparto porta il nome di Mady Abonckelet. Centrocampista venticinquenne scuola Nantes, proveniente dallo United Riccione. Con la maglia dei marchigiani, nel girone D chiuso con una salvezza senza patemi, Abonckelet è stato protagonista con 37 presenze e due marcature. Un nome che scuote i ricordi recenti del calcio molisano, Abonckelet ha giocato nella nostra regione con la maglia dell’Olympia Agnonese nella stagione 2017/2018 nel torneo di quarta serie. Il classe 98 riuscì ad imporsi da fuori quota, a suon di prestazioni, un giocatore fisico e di corsa che farà comodo al centrocampo di Mosconi.

Operazioni dal girone F, Giorgio Marinucci Palermo, come anticipato ieri, è il nuovo direttore sportivo dell’Fc Matese. Oggi il nuovo ds avrà un incontro con il tecnico Corrado Urbano per avviare la costruzione della rosa. Il team di Piedimonte Matese deve ricostruire l’organico dei senior in particolare, sul fronte juniores sono diversi i giovani pronti ad una nuova avventura in biancoverde. Infine il Chieti si assicura le prestazioni del centrocampista Cosimo Forgione, un ottimo acquisto, ricordiamo per lui una stagione anche a Campobasso, per i teatini che puntano al salto di categoria.