Si è tenuta questa mattina in Tribunale a Campobasso l’udienza sulla richiesta di archiviazione dell’inchiesta sull’anziana scomparsa tre anni fa a Torella del Sannio. L’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere è conclusa e la Procura ha chiesto l’archiviazione mentre la famiglia di Maria Domenica Conte chiede che le indagini vadano avanti. Il giudice nell’udienza di stamattina ha ascoltato le conclusioni della procura e dell’avvocato che rappresenta la famiglia della donna e si è riservato la decisione. Maria Domenica Conte è svanita nel nulla il 31 agosto del 2020. L’ultima volta è stata vista mentre camminava su una strada a poca distanza dalla sua abitazione. All’epoca aveva 82 anni. Non può essersi allontanata da sola perché camminava aiutandosi con un bastone, dunque con difficoltà. La Procura dopo aver in un primo momento indagato solo sulla scomparsa ha ipotizzato un fatto più grave: i reati di omicidio e occultamento di cadavere. L’ipotesi, sostenuta anche dalla figlia dell’anziana, Liliana Meffe, presente all’udienza di stamattina, è quella di un investimento da parte di un’auto e della successiva decisione di chi era alla guida di far sparire il corpo senza vita per evitare di dover rispondere di quella morte.